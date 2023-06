Algerijn (19) wordt tweemaal betrapt in Leopoldpark op drugsbezit: één jaar celstraf

De correctionele rechtbank in Brugge veroordeelde een 19-jarige Algerijn tot een effectieve gevangenisstraf van een jaar en een geldboete voor bezit en verkoop van verdovende middelen. De tiener werd in het Oostendse Leopoldpark door de politie tweemaal betrapt op drugsbezit.

De politie van Oostende houdt regelmatig een oogje in het zeil in het Leopoldpark. Tijdens een patrouille op 15 september 2022 verstopte de 19-jarige G.N. zich achter een boom. Een goede verstopplaats bleek dit niet, want de agenten spraken de man aan waarna die het op een lopen zette. Bij een fouille bleek dat de jongen 32,85 gram cannabis op zak had, verdeeld over 29 gripzakjes.

Tweede keer prijs

Een paar maanden later, op 24 januari, had de jongeman weer prijs. In hetzelfde park probeerde de jongen te ontkomen aan de politie nadat zij het park betreden. Er werd een gsm en cash geld, ongeveer 230 euro, gevonden. Daarnaast trof de politie ook 21,73 gram cannabis aan, ditmaal verspreid over 18 gripzakjes.

16 aliassen

De jongeman is geen vreemde voor het gerecht en staat bij hen gekend onder maar liefst 16 aliassen. De rechter besloot G.N. een effectieve celstraf van een jaar te geven en een geldboete van 8.000 euro, waarvan 7.200 euro met uitstel. Aangezien de jongeman niet ingeschreven was in ons land, krijgt hij nog eens een celstraf van vier maanden erbovenop. (CC)