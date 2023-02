Agenten van politiezone Midow klissen drugsdealer na achtervolging

Agenten van politiezone Midow hebben afgelopen zaterdag in Ooigem twee mogelijke drugsdealers gevat. Het tweetal wou zich onttrekken aan een politiecontrole. Na een achtervolging werd duidelijk waarom: in de auto lag cannabis en bij een huiszoeking werden nog meer drugs aangetroffen.

De politiediensten wilden het verdachte voertuig controleren afgelopen zaterdag iets na middernacht. De auto stoof echter aan hoge snelheid weg over de Expresweg vanuit Oostrozebeke in de richting van Wielsbeke. In Ooigem slaagde de interventieploeg erin om het voertuig zonder brokken uit het verkeer te halen. Bij controle bleek de passagier cannabis bij te hebben en de bestuurder had geen geldig rijbewijs.

Beide mannen bleken zich bovendien in te laten met drugsverkoop. De politie ging meteen over tot een huiszoeking bij de bestuurder. Daar werden een verkoophoeveelheid speed en andere drugsattributen gevonden. De man werd meegenomen voor verhoor en verder onderzoek zal duidelijk moeten maken op welke schaal hij zich inliet met drugshandel. (JF)