“Afnemers helpen drugscriminaliteit in stand houden”: vaste klant van cocaïnebende krijgt werkstraf

De 38-jarige M.J. uit Ruddervoorde is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een Brugse drugsbende kwam de vrouw als afnemer in het vizier. Ze weigerde haar minnelijke schikking te betalen en verscheen zo voor de Brugse rechtbank.

De Ruddervoordse had tussen 6 april 2022 en 29 november 2023 33 keer geld overgeschreven naar dealer Melissa R., goed voor een totaal bedrag van 1.900 euro. Om de drugshandel van de bende in kaart te brengen, werd M.J. uitgenodigd voor verhoor. Maar ze stuurde haar kat.

Daarop besliste het parket om haar een minnelijke schikking van 350 euro aan te bieden. Maar omdat ze die niet betaalde, werd ze voor de Brugse strafrechtbank gedaagd. Daar vroeg de procureur donderdag drie maanden cel en 8.000 euro boete. “Iedereen die cocaïne koopt, helpt de drugscriminaliteit in stand houden”, stelde procureur Lode Vandaele. “Afnemers die niet opdagen voor verhoor, zullen voortaan altijd vervolgd worden.”

Werkstraf

M.J. was duidelijk onder de indruk van de vordering. “Ik heb die minnelijke schikking nooit ontvangen”, stelde ze. Ze gaf toe dat ze destijds regelmatig voor 50 of 100 euro cocaïne kocht. “Maar nu gebruik ik niets meer”, garandeerde ze. Ook de rechter gaf haar een veeg uit de pan. “We willen hier geen toestanden zoals in Brussel”, stelde hij.

Melissa R. kreeg vorig jaar vier jaar cel voor cocaïneverkoop. Haar kompaan Bjorn F., een notoire hooligan van Club Brugge, kreeg toen drie jaar cel, de helft voorwaardelijk. In de zaak werden nog twee andere mannen veroordeeld. Afnemer M.J. werd donderdagochtend veroordeeld tot een werkstraf van 60 uren. Voert ze die niet uit, dan krijgt de Ruddervoordse alsnog een celstraf van drie maanden.