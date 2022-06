Aantal drugszaken bij Brugse politie verdubbeld: “Als we één dealer oppakken, staat opvolger al klaar”

Brugge Recente cijfers bewijzen het: het aantal drugszaken bij de Brugse politie is in vijf jaar bijna verdubbeld. “Achter elke kleine gebruiker aangaan, lukt niet meer. We concentreren ons op de dealers”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “Drugs zijn een onderschat probleem in onze stad”, vindt N-VA’er Pol Van Den Driessche.

Op amper vijf jaar tijd is het aantal drugszaken bij de Brugse politie bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) bezorgde op vraag van federaal fractieleider Melissa Depraetere (Vooruit). In 2017 stuurde de Brugse politie nog 294 drugszaken door naar het Brugse parket, in 2021 was dat aantal al bijna verdubbeld tot 429, een stijging van 43 procent.

Opvallend is dat het aantal zaken waarin sprake is van de verkoop van drugs een steeds groter aandeel neemt in het totale aantal drugszaken. In 2017 was dat welgeteld één zaak, in 2021 behandelde de Brugse politie al 98 zaken met drugsdealers. Qua soorten drugs blijft cannabis de meest ‘populaire’ drugs.

In 2017 waren er 126 drugszaken die over wiet gingen, in 2021 was dat aantal gestegen tot 226. Ook opvallend: de zaken waarin sprake is van ‘medicinale drugs’ – zoals morfine, codeïne en methadon – nemen eveneens een hoge vlucht. In 2017 waren er zo nog ‘maar’ 21, terwijl dat aantal vorig jaar al gestegen was tot 64.

Handen in het haar

De drugsproblematiek in Brugge is al meerdere keren de inzet van debat geweest in de Brugse gemeenteraad. Zowel meerderheidspartijen als oppositie kwamen er al over tussen. Zo kaartte Vooruit-fractieleider Pascal Ennaert in februari nog aan dat de ‘hulpverlening met de handen in het haar zit’. “Hulpverleners worden geconfronteerd met toenemende agressie, toenemende zorgontwijking en ze moeten proportioneel te veel tijd voor drugsgerelateerde problematieken vrijmaken waardoor ze voor andere maatschappelijke noden, die in de voorbije coronaperiode ook zijn toegenomen, nauwelijks tijd meer over hebben”, klonk het. Ook Vlaams Belang en N-VA maakten zich al openlijk zorgen over het probleem dat, volgens hen, schromelijk onderschat wordt.

Korpschef Dirk Van Nuffel © Davy Coghe

Korpschef Dirk Van Nuffel van de Brugse politie bevestigt dat het voor de politie onmogelijk is om achter elke afzonderlijke druggebruiker aan te gaan. “Het gaat over zoveel gevallen dat noch de strafrechtelijke keten noch de hulpverlening eigenlijk nog kan volgen. Daarom concentreren wij ons op de dealers. De drugsproblematiek is één van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan, maar de keuze van prioriteiten is in dat verband ook gebaseerd op het onveiligheidsgevoel en niet zozeer op cijfers. In Brugge ligt men wakker van de drugsproblematiek, terwijl we die in onze stad absoluut niet kunnen vergelijken met grootsteden als Antwerpen of Brussel. Anderzijds: waarom zouden er in Brugge minder drugs zijn dan in pakweg Kortrijk of Oostende?”, klinkt het.

‘Nieuwe normaal’

De baas van de Brugse politie minimaliseert het probleem niet. “Het is zo dat in de coronaperiode veel drugs zijn aangetroffen. Onze politiemensen hadden minder taken op vlak van evenementen, er waren ook geen voetbalmatchen en dus waren we heel veel op het openbaar domein aanwezig. Om de coronamaatregelen te handhaven zijn er ook veel identiteitscontroles en fouilles geweest. Daarbij zijn heel wat drugs gevonden, bijvoorbeeld bij jongeren die samentroepten in parken, wat op dat moment niet mocht. Dat is toch een teken aan de wand. Het is ook zo dat er vanuit het OCMW aan de alarmbel getrokken werd omdat zij merkten dat meer en meer van hun cliënten gedrogeerd en agressief aan de loketten verschenen. Die signalen hebben mensen doen beseffen dat Brugge op vlak van drugs ook geen eiland is”, zegt de korpschef.

Hij wijst erop dat het toenemende druggebruik een maatschappelijke evolutie is waar ook Brugge niet aan ontsnapt. “Cannabis blijft de meest gebruikte drugs maar ik merk toch dat in bepaalde milieus de cocaïne aan een opmars bezig is. Zozeer zelfs dat mensen haast verontwaardigd zijn als ze erop aangesproken worden. Er is amper nog schuldinzicht bij mensen die cocaïne gebruiken, alsof het normaal geworden is. Die gewenning, die normalisering baart mij toch wel zorgen. Het ‘nieuwe normaal’ noem ik dat. In plaats van een paar pintjes, zijn het nu soms een paar lijntjes. Dat is verontrustend”, zegt Dirk Van Nuffel.

Dark number

Dat zijn drugsspeurders zich vooral concentreren op dealers blijkt inderdaad uit de cijfers. “Hoe meer we op drugs werken, hoe meer we registreren. Maar eigenlijk zeggen die cijfers niets over de evolutie van drugs in een stad als Brugge. Er blijft een groot dark number waar we niets over weten. Het speuren naar dealers is ook enorm arbeidsintensief. Het zijn zware, complexe onderzoeken. Je moet een gans netwerk blootleggen. Die netwerken zitten bovendien zo in elkaar dat, wanneer wij een dealer oppakken, er meteen een nieuwe dealer klaarstaat om de handel over te nemen. Dat is net het punt: zolang de vraag naar drugs blijft bestaan, zullen er dealers opduiken”, klinkt het.