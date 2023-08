40-jarige Bredenaar krijgt 30 maanden celstraf met probatievoorwaarden voor verkoop drugs

De Brugse strafrechter heeft de 40-jarige Jeroen T. uit Bredene veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met probatievoorwaarden voor de verkoop van speed en cannabis. De Bredenaar kreeg eind vorig jaar thuis ruzie met zijn vriendin, waarna die laatste besloot hem aan te geven. Bij controle in de woning werd heel wat drugs aangetroffen.

26 december 2022. Jeroen T. en zijn vriendin kregen op nota bene tweede kerstdag vorig jaar zware ruzie thuis. De Bredenaar verliet de woning, waarna zijn vriendin de politie inlichtte. Bij controle van de woning trof de politie maar liefst 1,8 kilogram speed aan in de koelkast en ook nog eens 278 gram cannabis elders in de woning.

Bekentenis

De 40-jarige Bredenaar werd in de boeien geslagen en gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij al een jaar speed en cannabis verkocht aan een viertal klanten. Naar eigen zeggen deed hij dit enkel om zijn eigen verslaving te financieren.

Jeroen T. verbleef lange tijd in voorhechtenis. Het Openbaar Ministerie benadrukte eerder dat de Bredenaar reeds drie veroordelingen op zijn kerfstok heeft staan en dat een gunstmaatregel zoals probatievoorwaarden of opschorting zinloos is.

Uitspraak rechtbank

De correctionele rechtbank in Brugge besliste nu dan toch de Bredenaar de gunst van 30 maanden celstraf met probatievoorwaarden te verlenen. Zijn wagen, die gebruikt werd voor de verkoop van de drugs, werd tevens verbeurd verklaard. (CC)