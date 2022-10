4 maanden cel na drugsdeal in auto voor ogen van politie

Een drugsdeal sluiten voor de ogen van de politie? Twee dertigers uit Roeselare weten ondertussen dat dit geen goed idee is. Beiden zijn door de correctionele rechtbank van Kortrijk voor handel en bezit van drugs veroordeeld. Een 35-jarige man kreeg 4 maanden cel en 400 euro boete.

Op 30 mei 2020 rukte een politiepatrouille uit voor een klacht van geluidsoverlast. Terwijl de agenten een onderzoek voerden, waren ze getuige van een drugsdeal in een auto. Yen B. (35) zat op de passagiersstoel, Diego V. (31) achter het stuur. Er vond duidelijk een overdracht plaats. De fouille die volgde leverde bij Yen B. 1,21 gram cocaïne en bij Diego V. 30 euro cash op. Een huiszoeking leverde niets op.

“Omdat hij nog nooit drugs verkocht”, aldus de advocaat van V. “Op vraag van zijn ex-collega regelde hij voor 50 euro aan het station van Izegem 1 gram cocaïne, meer niet. Dat ze regelmatig over ‘een verlengkabel van 25 meter’ of ‘een depannage’ spraken via de telefoon, was gewoon omdat ze collega’s waren en actief waren bij de installatie en depannage van transportbanden. Dit was geen codetaal voor drugs.”

Yen B. zit al 2 jaar onafgebroken in de cel. Hij kon tijdens een wandeling in de gevangenis in Ieper ook betrapt worden met 9 gram cannabis op zak. Hij kreeg 4 maanden extra cel, V. kwam er zonder straf vanaf maar moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. (LSi)