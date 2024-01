303 gram coke, 1,9 kilogram heroïne: Vrouw (25) gevat met grote hoeveelheid drugs: “Ben altijd ambitieus geweest”

Een 25-jarige vrouw uit Frankrijk riskeert 20 maanden cel voor het bezit en de invoer van drugs. Ze werd op 8 augustus vorig jaar gevat in Rekkem met ruim 2 kilogram drugs in haar wagen. Ze bekent, maar zegt te zijn gebruikt.

Ze moest op 7 augustus vorig jaar een witte Clio volgen tot over de grens in Frankrijk, maar werd gestopt op de E17 in Rekkem. De wegpolitie vond dat ze opvallend reed met haar Audi Q3 en zetten haar aan de kant. “Ze reageerde zenuwachtig en probeerde een plastic zak onder haar zetel te stoppen”, aldus de Procureur des Konings.

Niet verwonderlijk, in die zak zaten maar liefst 303 gram cocaïne, 1.942 gram heroïne en nog eens een kilogram versnijdingsmiddel. S.B. (25) riskeert daarvoor een celstraf van 20 maanden en een boete van 8.000 euro. Ze wist in eerste instantie niet dat er drugs in de plastic zak zaten. “Ik ben altijd ambitieus geweest en heb altijd gewerkt. Ze hebben me gewoon gebruikt. Ik moest enkel naar Antwerpen rijden en iemand ophalen.”

De vrouw hoopte op een milde straf, maar haar verleden heeft ze niet mee. Ze werd in Frankrijk al opgepakt toen er drugs werden gevonden op het appartement waar ze woonde. Ze was vrij onder voorwaarden toen ze als drugskoerier in ons land werd opgepakt. Vonnis volgt op 20 februari. (JD)