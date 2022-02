24 maanden effectieve celstraf voor drugsdealer uit Ooigem: “Coke had mijn leven overgenomen”

Een 46-jarige Nederlander uit Ooigem (Wielsbeke) had bij vijf politiecontroles op amper drie maanden tijd telkens cocaïne op zak. Hij is door de Kortrijkse strafrechter dinsdag veroordeeld tot een effectieve celstraf van 24 maanden en een boete van 8.000 euro.

Al in september 2020 kreeg de politie er lucht van dat Yassine K. zich samen met zijn vriendin bezig hield met drugs(handel). Onderzoek toonde aan dat hij zich wekelijks liet bevoorraden en in de Meulebeekse regio veel drugsgerelateerde contacten had. Op 3 december kon Yassine K. voor een eerste keer gecontroleerd worden. Hij zat aan boord van de auto van een gekende drugsgebruiker. Zelf bleek hij cocaïne, xtc, 1.344 euro cash geld en 2 gsm’s op zak te hebben.

Smeekbede

In de drie maanden die volgden, kon hij nog vier keer gecontroleerd worden en telkens had hij cocaïne op zak. Volgens zijn advocaat hield hij er geen grote drugshandel op na, maar was hij gewoon op zoek naar geld voor zijn eigen verslaving. In Nederland liep hij al eens tegen drie jaar cel aan. Nu vroeg hij de rechter een celstraf met voorwaarden. “Ik smeek om uw barmhartigheid”, klonk het. “Mijn excuses. Ik ben fout geweest. Wat kan ik nog meer zeggen? Coke had mijn leven overgenomen.”

De rechter ging niet in op zijn vraag. Na een eventuele vrijlating kan hij bij zijn moeder in Ooigem (Wielsbeke) terecht. (LSi)