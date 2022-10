19 jaar en met voorlopig rijbewijs betrapt met drugs: wagen ingehouden

Een 19-jarige jongeman uit Oostende is zijn carrière op de weg slecht gestart.

De politie zette hem in de nacht van donderdag op vrijdag kort na middernacht aan de kant voor een controle in de Waterstraat in Ichtegem. De Oostendenaar bleek te rijden onder invloed van verdovende middelen en legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs kon de politie niet inhouden want die had hij niet bij. Bovendien beschikt hij slechts over een voorlopig rijbewijs. Zijn auto werd daarom in beslag genomen en getakeld. De man kreeg verschillende pv’s mee. Hij mag zich verwachten aan een bezoekje bij de politierechter waar hij zijn rijbewijs alweer dreigt in te moeten leveren. (JH)