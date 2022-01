18 maanden cel voor wietplantage in serre en verkoop amfetamines uit diepvries in Meulebeke

Een 45-jarige man uit Meulebeke is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden en een boete van 1.600 euro voor het bezit en de verkoop van cannabis en amfetamines. Bij een huiszoeking trof de politie een kleine cannabisplantage aan in de serre en amfetamines in de diepvries.

Jo V. liep in oktober 2018 een eerste keer tegen de lamp. Bij een verkeerscontrole roken de agenten een cannabisgeur en vonden ze ook vijf joints in zijn Ford Ranger. De auto werd in beslag genomen en tijdens een huiszoeking vond de politie toen nog eens 800 gram cannabis en een kleine plantage met zeven plantjes.

In 2019 volgde nogmaals een huiszoeking bij Jo V. door de inspectie dierenwelzijn. In zijn serre werd toen opnieuw een cannabisplantage met 17 plantjes aangetroffen. In een diepvries vonden de speurders nog eens 884 gram amfetamines. De rechter verklaarde 2.600 euro drugsgeld verbeurd. De Ford Ranger zal hij wél terugkrijgen. Ze sprak enkel de periode die V. al in voorhechtenis achter de tralies zat als effectieve celstraf uit. De rest blijft voorwaardelijk als hij zich aan enkele strikte voorwaarden houdt. (LSi)