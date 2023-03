18 maanden cel voor Noord-Franse drugskoeriers na wilde achtervolging met 31 kilo cannabis op E17

Twee Noord-Fransen uit Tourcoing en Roubaix zijn beiden elk tot een celstraf van 18 maanden en een boete van 10.000 euro veroordeeld nadat ze bij een wilde achtervolging langs de E17 in Waregem met 31 kilogram cannabis konden geklist worden. De arrestatie kwam er na een achtervolging van zo’n 150 kilometer en 7 schoten door de politie. Een agent liep een gebroken pols op.

Op 5 juni 2022 wilde de federale wegpolitie langs de E17 de auto van Hassan K. (32) uit Tourcoing langs de kant zetten omdat hij maar op de middelste rijstrook van de snelweg bleef rijden. Dat was niet naar de zin van H., die aan hoge snelheid wegvluchtte. Er volgde een wilde achtervolging door 10 politieteams en een helikopter. “Aan 200 kilometer per uur in de regen, 48 minuten lang, andere weggebruikers en de politie zijn de pas afgesneden, er is ingereden op politievoertuigen…”,schetste de openbare aanklager. Pas na 7 schoten op de banden van de vluchtende Renault Clio kon het voertuig langs de E17 in Waregem tot stilstand gebracht worden. K. liet zich gewillig inrekenen maar zijn passagier Othmane K. (29) uit Roubaix probeerde nog te vluchten door in een gracht met water te springen. Een agent slaagde er echter in hem bij de broekspijp vast te grijpen. Hij liep na een stamp wel een gebroken pols op.

Al snel bleek waarom het Noord-Franse duo op de vlucht sloeg. In hun auto lag 31 kilogram cannabis. Drugs die Hassan K. voor een beloning van 1.500 euro van Frankrijk naar Brussel zou brengen. Hij liep in Frankrijk al 7 eerdere veroordelingen op. “Hij ging akkoord om 1 keer te rijden, om de medische kosten van zijn familieleden te kunnen betalen”, aldus zijn advocaat. “Zijn broer is stervende. Hij hoopt hem nog een keer in levende lijve te zien.” Sinds zijn arrestatie verblijft hij in de gevangenis.

Kompaan Othmane K. mocht de cel na 6 maanden verlaten. “Hij wist vooraf niet van het transport af maar kon het wel vermoeden”, klonk het. “Hij had moeten uitstappen maar vertrouwde op de chauffeur, die eigenlijk de partner van zijn nicht is.” Hij bekende zich bij zijn arrestatie te hebben verzet maar liep zelf ook een dubbele neusbreuk op. Voor Hassan K. is de opgelegde celstraf volledig effectief, voor Othmane K. blijft die effectieve periode beperkt tot de 6 maanden die hij al in de gevangenis verbleef. (LSi)