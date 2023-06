16 maanden cel voor drugsdealende man die met wapen terugkeerde naar vriendin

Een 29-jarige man uit Oudenburg is in beroep veroordeeld tot in totaal 16 maanden cel voor drugsverkoop en verboden wapendracht. B.R. ging na een zware ruzie met zijn vriendin op de loop, waarna hij opnieuw verscheen met een wapen.

De lokale politie Kouter kwam op 16 november 2020 ter plaatse aan de woning van B.R. omdat er een hoogoplopende ruzie was geweest tussen B.R. en zijn partner. De man was gaan lopen om af te koelen. Intussen was de politie ter plaatse en trof in zijn rugzak meer dan 100 gram speed, 19 xtc-pillen en wat cannabis aan.

Korte tijd nadien daagde B.R. opnieuw op aan de woning. Ditmaal was hij gewapend met een hagelgeweer. Hij nam opnieuw de vlucht, maar reed zich klem en kon worden ingerekend. Hij gaf toe dat hij speed, GHB, xtc en cocaïne gebruikte, maar ontkende dat hij dealde. Hij zei wel te kopen in groep, omdat dat voordeliger zou zijn.

Schietensklaar

Uiteindelijk sprak de rechter hem vrij voor de verkoop van speed, GHB en cocaïne, maar veroordeelde hem wel voor het bezit ervan en voor de verkoop van cannabis. Eén koper had namelijk bekend dat hij bij B.R. cannabis had gekocht. Samen met het bezit van het wapen, legde de rechter in Brugge hem 15 maanden cel op en een boete van 8.000 euro.

Hij ging in beroep omdat hij een werkstraf wou. Maar de procureur-generaal tilt zwaar aan het bezit van het wapen. “Hij was dat speciaal voor haar gaan halen en het was schietensklaar met een kogel in de kamer en nog 14 patronen op zak!” Het hof veroordeelde hem uiteindelijk tot tien maanden cel voor de drugs, met een boete van 8.000 euro. Voor het wapen en de munitie kreeg hij er nog eens zes maanden bovenop. (OSM)