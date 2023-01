100 uur werkstraf voor fatale overdosis GBL tijdens seksfeestje: “Overtuigd dat hij nog uit zijn roes zou komen”

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 59-jarige man uit Bonheiden veroordeeld tot 100 uur werkstraf voor een fatale overdosis GBL. Een Amerikaanse man stierf toen hij op een seksfeestje in Oostende per ongeluk te veel GBL dronk. Zijn eigen echtgenoot werd net als de andere beklaagden vrijgesproken voor schuldig verzuim.

Het slachtoffer en R.L. (53) trokken in de nacht van 29 op 30 mei 2020 vanuit Leuven naar het toenmalige appartement van D.R. (59) in Oostende. Op het seksfeestje was ook R. zijn ex-partner J.D. (47) aanwezig. De koppels kenden elkaar al sinds september 2017 en gebruikten tijdens hun feestjes GBL, xtc, Kamagra en poppers. GBL (Gamma-butyrolacton) is eigenlijk een sterk schoonmaakproduct, maar wordt in de lever omgezet in GHB (gamma-hydroxyboterzuur).

Die bewuste nacht mengden ze anderhalve milliliter GBL in hun glas cola. R. maakte daarbij gebruik van een spuit, omdat de mannen wisten dat het belangrijk is om de hoeveelheden goed te doseren. Het slachtoffer en zijn echtgenoot zouden later nog elk een milligram gebruikt hebben. De GBL werd bewaard in een fles van het merk Fever-Tree. Rond 4 uur ging helemaal mis. Een dorstige J.L. greep de bewuste fles en dacht gewoon een grote slok tonic te drinken. Het slachtoffer vertelde onmiddellijk aan zijn partner dat er een raar smaakje aan de drank zat. R.L. gaf hem de raad om zo snel mogelijk het goedje uit te kotsen, maar dat zou slechts deels gelukt zijn.

Hulpdiensten

Niet veel later werd het slachtoffer onwel en verloor hij het bewustzijn. Na een uurtje begon J.D. online te zoeken naar de gevolgen van een overdosis GBL. Hij las het advies om de hulpdiensten te verwittigen, maar dat gebeurde niet. Nog een uur later belde de Oostendenaar met een bevriende verpleger, maar ook zijn raad om de hulpdiensten te bellen werd niet gevolgd. Uiteindelijk werd pas om 8.10 uur naar 112 gebeld, toen het slachtoffer gestopt was met ademen. De reanimatiepoging was tevergeefs.

Het onderzoek wees uit dat D.R. enkele jaren eerder vaak in contact stond met een man uit Tielt. De beklaagde zou in 2017 ook effectief GBL, xtc en Kamagra van K.D. (49) gekocht hebben, al is het niet duidelijk of zijn toenmalige partner daarbij betrokken was. Tijdens een huiszoeking bij D. werd op 20 november 2020 inderdaad GBL, poppers, cocaïne, ketamine, Kamagra en xtc aangetroffen.

Schuldig verzuim

R.L. hing een jaar cel met uitstel boven het hoofd, maar de verdediging ontkende met succes dat er sprake was van schuldig verzuim. “I’ll be fine, just keep an eye on me”, zou zijn echtgenoot na het braken nog gezegd hebben. Volgens meester Kristof De Baecke heeft zijn cliënt steeds alles gedaan om het slachtoffer te helpen. “Hij heeft hem in zijn armen genomen en zijn toestand continu gemonitord. Hij was ervan overtuigd dat hij nog uit zijn roes zou komen.” De verdediging wees ook nog op de zware emotionele gevolgen voor de Leuvenaar, die al sinds 1993 een relatie had met het slachtoffer.

J.D. riskeerde twee jaar cel voor schuldig verzuim en het afleveren van de fatale drugs. De verdediging stelde echter dat de Oostendenaar niet betrokken was bij de aankoop van de GBL door zijn voormalige partner. Volgens meester Alexander Verstraete gaf de bevriende verpleger ook niet de raad om de hulpdiensten te bellen. “Anders zou hij dat advies zeker niet in de wind geslagen hebben.” Ook het schuldig verzuim werd dus met succes betwist. J.D. kreeg uiteindelijk tien maanden effectieve celstraf voor drugsbezit.

Werkstraf

Ook voor D.R. werd twee jaar gevangenisstraf gevorderd. Zijn advocate Fabienne De Smet vroeg en kreeg eveneens de vrijspraak voor schuldig verzuim. “Als ze hadden geweten hoe het zou eindigen, hadden ze wel direct een ambulance gebeld. Niemand heeft dit gewild, het was een ongeluk.” De man uit Bonheiden werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Als hij die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog een jaar cel boven het hoofd.

Ten slotte werd voor K.D. 30 maanden gevangenisstraf gevorderd. De beklaagde ontkende niet dat hij naar aanleiding van dergelijke seksfeestjes soms iets doorgaf of verkocht aan vrienden, om los te komen. Volgens meester Rik Demeyer heeft de Tieltenaar echter niets te maken met de fatale overdosis in Oostende. “Er zitten twee tot zelfs drie jaar tussen de berichten en die fatale nacht.” De verdediging merkte op dat de piste van andere mogelijke leveranciers onvoldoende werd onderzocht. De rechtbank volgde die redenering, maar veroordeelde D. voor drugsbezit tot twintig maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.