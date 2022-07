Dronken man in Oostende blijkt drie illegale wapens bij zich te hebben

Donderdagavond omstreeks 21 uur werd een dronken man verwijderd uit een horecazaak in Oostende. Hij had wapens bij zich waarvan de dracht illegaal is.

De melding kwam vanuit een café in de Langestraat, waar een man na het nuttigen van enkele drankjes in slaap was gevallen in een zetel. Een ambulance kwam ter plaatse om zich over de toestand van de man te ontfermen, ook een politiepatrouille kwam poolshoogte nemen.

Bleek dat de man, een 34-jarige uit het Waasland, twee airsoftwapens en een katapult bij zich had. Dat zijn vrij verkrijgbare wapens, maar de openbare dracht ervan is illegaal. De politie stelde dan ook een proces-verbaal op.

Er was op geen enkel moment sprake van wapenvertoon of dreigementen. De man werd voor verdere verzorging en ontnuchtering naar het ziekenhuis gebracht.