Drie verdachten ingerekend na wilde klopjacht in Beveren-Leie: politie moet autoband lek schieten

Na een spectaculaire klopjacht door Beveren-Leie zijn donderdagmiddag drie jongemannen opgepakt. Tijdens een autoachtervolging ramden ze enkele combi’s. De politie reageerde door een autoband stuk te schieten. De verdachten vluchtten te voet verder en probeerden zich te verstoppen maar konden uiteindelijk allemaal ingerekend worden.

De Volkswagen Golf GTI van de drie verdachten stond reeds geseind bij de politie. Kort na de middag werd hun nummerplaat gecapteerd door een ANPR-camera. Bij politiezone Mira gingen de alarmbellen af en er ontplooide zich een grote politiemacht. Een samenwerking tussen Mira, Gavers, Midow en de federale politie begon aan een klopjacht op de verdachten.

Gierende banden

Die reden met hun Golf op de Kortrijksesteenweg in de richting van Harelbeke. Iets voorbij het kruispunt met de Kerkdreef stonden meerdere combi’s klaar om de wagen te onderscheppen. Dat liep echter anders af. “Ik werd opgeschrikt door het geluid van gierende banden”, vertelt een buurtbewoonster. “Wel vier combi’s dwongen een andere auto om tot stilstand te komen tegen een verlichtingspaal. Maar die chauffeur wrong zich er toch langs, maakte rechtsomkeer en reed hier de Kerkdreef in.”

Helikoper ingezet

Daarop opende de politie het vuur op de wagen. Een van de banden werd lek geschoten. Niet veel verder, in de Elfde-Julilaan, gaven de verdachten zelf de brui aan de autoachtervolging. Ze lieten hun voertuig achter en vluchtten te voet verder. Een verdachte kon snel ingerekend worden, voor de anderen zette de politie speurhonden en een helikopter in. Een van de voortvluchtige jongemannen werd aangetroffen in de tuin van een leegstaande woning, na even zoeken bleek de derde verdachte zich verschanst te hebben in een tuinhuisje.

Tegen het einde van de namiddag waren alle verdachten gearresteerd. Zij zullen eerst worden verhoord en mogelijk later worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. (JF)