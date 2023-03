Drie verdachten in zaak rond ontvoeringspoging Vincent Van Quickenborne vrijgelaten

Drie verdachten in de zaak rond de vermeende ontvoeringspoging op minister Vincent Van Quickenborne mogen van de onderzoeksrechter de cel verlaten. Het gaat onder andere om de 22-jarige Mohammed Y. Zijn advocaat Thomas Gillis is erg tevreden: “We zeggen al van dag een dat hij met de kern van deze zaak niets te maken heeft.”

Mohammed Y. zat in de cel sinds hij eind september opgepakt werd in Nederland op verdenking van zijn betrokkenheid bij de verijdelde aanslag op minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Wagen vol wapens

Op donderdagavond 22 september liet Leonard D.S., een andere verdachte in de zaak, een auto achter op de oprit nabij de woning van de minister. Daarin bleken achteraf wapens, een kogelwerende vest en spanbandjes te zitten. D.S. werd vervolgens opgepikt door een tweede wagen met drie inzittenden: Abdellatif M. (49), Farzad Y. (20) en Mohammed Y. (22). Zowel D.S. als de drie andere mannen hielden altijd vol dat ze geen idee hadden waarin ze precies betrokken raakten. De drie inzittenden van de tweede wagen mogen na ruim vijf maanden de cel verlaten.

Meester Thomas Gillis, die Mohammed Y. bijstaat, drong al lang aan op de vrijlating van zijn cliënt. “Eind vorige week vond er een herverhoor plaats en naar aanleiding daarvan heeft de onderzoeksrechter spontaan beslist om mijn cliënt te handlichten.”

“Al van in het begin zeggen we dat Mohammed Y. met de kern van de zaak niets te maken heeft” – advocaat Thomas Gillis

Die beslissing komt als een lichte verrassing, want vrijdag zou de raadkamer beslissen over de verdere aanhouding van Y. Die komt nu vrij met een borgsom maar zonder voorwaarden. “De beslissing van de onderzoeksrechter is gewoon juridisch juist”, gaat meester Gillis verder. “Al van in het begin zeggen we dat hij met de kern van de zaak niets te maken heeft. Hij heeft altijd volledig meegewerkt en zich als enige niet verzet tegen zijn uitlevering aan België.” (JF)