Drie mannen opgepakt nadat ze op heterdaad betrapt werden in Adinkerke

De politie Westkust kon afgelopen weekend drie mannen oppakken nadat ze op heterdaad betrapt werden bij een inbraak en diefstal. Dat gebeurde nadat enkele uren gezocht werd naar de verdachten. Twee van hen zijn opgepakt, de eerste werd gedagvaard in snelrecht.

De feiten begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. “Toen werd bij ons een inbraak gemeld”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “De man werd op heterdaad betrapt terwijl hij zich verstopte in een lichte vrachtauto. De man nam de vlucht en verstopte zich vervolgens in hoog gras tussen een afsluiting en een gracht waar onze ploegen hem konden vatten en arresteren.”

“Enkele uren later werden we gecontacteerd voor een diefstal uit een vrachtwagen. Een tas met portefeuille, gsm, autosleutels en cash geld werd meegenomen. Door lokalisatie van de gsm van het slachtoffer stelden we vast dat de mogelijke dader zich in het treinstation in Adinkerke bevond. Onze ploegen reageerden opnieuw meteen en konden twee verdachten aantreffen in een treinwagon.”

“Naast de gestolen tas troffen zij ook een gestolen elektrische fiets, een laptop en ander elektronisch materiaal aan. Dankzij de snelle reactie en doorgedreven speurwerk van onze ploegen werden drie jonge mannen gearresteerd. De eerste verdachte werd gedagvaard in snelrecht. De andere twee verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en zijn aangehouden.” Ze verschijnen later voor de raadkamer. (JH)