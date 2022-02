Drie kinderen zonder gordel in wagen in Oostende

Zaterdagnamiddag omstreeks 15 uur merken de diensten van politie Oostende een voertuig op waarbij kinderen in de wagen zitten zonder gordel.

Ter hoogte van de Northlaan merkten onze diensten een voertuig op waarbij drie kinderen in de wagen zaten zonder gordel. Onze diensten lieten de wagen aan de kant zetten en gingen over tot controle. Alle drie de kinderen droegen geen gordel. De chauffeur gaf aan dat de rit niet lang zou duren en hij traag aan het rijden was.

Bij controle van het voertuig merkten onze diensten tevens op dat het voertuig niet correct staat ingeschreven. Er werd een pv opgesteld. “Nu het krokusvakantie is, zijn veel families op baan met de wagen. We willen iedereen oproepen om veilig het verkeer in te gaan en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.

Het dragen van een gordel blijft voor alle passagiers te allen tijde verplicht”, geeft politiewoordvoerder Eline Goeminne nog mee.