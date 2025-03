Drie keer zoveel meldingen over aanranding na spiking, probleem het grootst in Oostende

In 2023 kwamen er 25 meldingen binnen bij de West-Vlaamse politiezones van slachtoffers die waren aangerand en/of verkracht na een geval van spiking. Dat zijn er drie keer zoveel als vijf jaar geleden, toen werden er slechts zeven meldingen geregistreerd.

Bij spiking wordt er zonder het medeweten van het slachtoffer drugs in een drankje gedaan met als doel de persoon in kwestie te verdoven en seksueel te misbruiken. Het fenomeen kreeg enkele maanden geleden heel wat aandacht, nadat bleek dat een Kortrijkse barman meerdere jonge vrouwen zou gespiket hebben. Omdat slachtoffers weinig besef hebben na de feiten over wat er precies is gebeurd, wordt er niet altijd een klacht ingediend. Toch gebeurt dat steeds vaker, blijkt nu uit cijfers die federaal parlementslid Franky Demon (CD&V) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Melden moet toegankelijker worden

In het volledige jaar 2023 werden er in totaal 25 meldingen van aanranding en/of verkrachting na spiking ingediend bij de West-Vlaamse politiezones. Dat zijn er meer dan drie keer zoveel tegenover 2018, toen waren het er zeven. In het eerste trimester van 2024 – de meest recente data – waren het er al vier.

“Dit is verontrustend. Ook al liggen de West-Vlaamse cijfers een pak lager dan die in sommige andere provincies, het kan nog beter. Sowieso worden niet alle incidenten aangegeven, dus in de praktijk zullen de aantallen nog hoger liggen. We moeten vooral inzetten op slachtofferondersteuning en het makkelijker maken om zo’n misdrijf te melden, zoals via een toegankelijk digitaal platform of een centrale contactdienst in de hoofdstad van de provincie” aldus Demon. (lees verder onder de grafiek)

Niet overal lijkt het probleem even groot te zijn, toch niet volgens deze cijfers. Het gros van de meldingen werden gedaan in Politiezone Oostende, 13 sinds 2018. Politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) staat op een tweede plaats met 10 meldingen. Politiezone Spoorkin (Alveringem, Lo-Reninge en Veurne) is de enige waar in vijf jaar tijd geen enkele dergelijke melding werd geregistreerd.

Naast het verder uitbreiden van een veiligheidsbeleid en meer inzetten op preventie en slachtofferhulp wil de partij van Demon bewustwordingsteams en infocoaches inschakelen die de feestgangers sensibiliseren. “We moeten de handen in elkaar slaan met horecafederaties, lokale besturen en politiezones om dergelijke initiatieven overal goed ingeburgerd te krijgen”, klinkt het.