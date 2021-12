Drie bewoners woonwagenpark Heule aangehouden voor diefstallen

De politie is maandag binnengevallen in het woonwagenpark in Heule, een deelgemeente van Kortrijk. Er werden vijf personen gearresteerd, van wie er drie aangehouden blijven op verdenking van bendevorming en gewapende diefstallen, zo meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

De politieactie maandagochtend op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners past in een grootschalig onderzoek naar gewelddadige overvallen in de ruime regio, maar ook op andere plaatsen in het land. De daders hadden het vooral gemunt op dure juwelen van oudere, welstellende dames. Daarbij werden de slachtoffers gevolgd en brutaal van hun juwelen beroofd.

Er werden maandag vijf personen gearresteerd. Zij verschenen voor de onderzoeksrechter en die besloot om drie van hen aan te houden. Bij de huiszoekingen werden wapens (twee riotguns), juwelen en grote sommen cash geld aangetroffen. Verschillende bewoners werden gezocht door de politie.