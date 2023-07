Douane vindt liefst 230 kilo illegale tabak bij 60-jarige man in Houthulst: “Goed voor 60.000 euro aan ontdoken belastingen”

De douane en de politie zijn binnengevallen in de woning van een 60-jarige man uit Houthulst. De Douane en Accijnzen troffen er in zijn woning een grote hoeveelheid illegale tabak aan. De man verborg er liefst 230 kilogram illegale tabak en 3.400 sigaretten voorzien van een Spaans fiscaal zegel. “De ontdoken belastingen bedragen ongeveer 60.000 euro, de geldboetes kunnen maal tien gaan”, klinkt het bij de FOD Financiën.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën en de recherche van de politie vielen op dinsdag 27 juni binnen bij de 60-jarige man uit de Beukhoutstraat in Houthulst. De resultaten daarvan raakten nu bekend. Het ging om een gezamenlijke actie. De politie was bij de inval betrokken als ondersteuning van de douane maar ook omdat ze getipt waren dat er bij M. (60) verdovende middelen en verboden wapens te vinden waren. Dat bleek niet te kloppen: drugs werden niet gevonden en de wapens bleken vrij verkrijgbare en vergunningsvrije luchtdrukpistolen te zijn. Het onderzoek van de douane leverde echt veel meer op.

230 kilogram tabak

In de woning van de man, niet onbekend bij de politie, vond de douane in totaal 230 kilogram tabak. Volgens een bron zaten die verstopt in verborgen ruimtes in het huis, waaronder de badkamer. “De tabak was niet verstopt maar was verpakt in papieren of plastic zakken van verschillende groottes”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

“Bij de particulier werd in totaal 230 kilogram rooktabak aangetroffen, die niet voorzien waren van Belgische fiscale zegels. Die werden niet alleen in de woning maar ook in het voertuig van de persoon aangetroffen. Daarnaast werden ook 3.400 sigaretten met Spaanse fiscale zegels aangetroffen.” Wat de bedoeling was van M. en of hij de tabak zelf verder verkocht in het illegale circuit moet nog verder blijken uit het onderzoek.

Geldboetes tot 600.000 euro

M. werd na de inval niet opgepakt, maar riskeert wel nog een vervolging. En de gevolgen kunnen zwaar zijn. “De ontdoken belastingen op de tabak en de sigaretten bedragen ongeveer 60.000 euro”, vervolgt Adyns. “Als de zaak voor de rechtbank komt, kan die geldboetes uitspreken gaande van vijfmaal tot tienmaal de ontdoken rechten.”

In het slechtste geval riskeert M. dus een geldboete van 600.000 euro. Hoe de man in het vizier gekomen is van de douane, is niet duidelijk maar het onderzoek zou al langer bezig zijn. “Het onderzoek loopt nog en in deze fase kunnen we nog niet verder uitweiden over de werkwijze van de betrokkene”, besluit Adyns. (JH)