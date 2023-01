Dood nieuwjaarskindje in Brugge kreeg van jonge moeder in de cel een voornaam: “Maar die mag niet bekend gemaakt worden”

Het parket heeft het lichaam van het dode nieuwjaarskindje vrijgegeven. De Brugse baby zal in alle intimiteit begraven worden. Moeder Claudia D.C. heeft vanuit haar cel in de Brugse gevangenis de baby een voornaam gegeven. “Maar mijn cliënte wil die naam liever niet in de pers zien verschijnen”, zegt haar advocate Elise Standaert.

Op Nieuwjaarsdag beviel de 23-jarige studente verpleegkunde Claudia C. in het geheim in de woning van haar oom in De Blauwe Poort in Sint-Pieters. Volgens haar advocate Elise Standaert wist de jonge vrouw niet eens dat ze zwanger was, voordat de weeën gestart waren. Na de bevalling verborg de studente de baby op zolder.

Bang?

Naar verluidt was ze bang voor de toorn van haar diepgelovige, christelijke familie, die seks buiten het huwelijk als een zonde aanziet. Uit de autopsie blijkt dat de baby nog twaalf minuten zou geleefd hebben. Twee dagen na de bevalling vond een familielid het lijkje op zolder.

De Brugse advocate Elise Standaert: “De baby van mijn cliënte wordt in alle intimiteit begraven.” © SVK

Claudia D.C. werd gearresteerd en onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van kindermoord en nalatigheid. Dinsdag verlengde de raadkamer de aanhouding met een maand. Advocate Elise Standaert vroeg tevergeefs om de vrijlating van haar cliënte onder strikte voorwaarden: “Deze studente hoort niet thuis in de gevangenis, ze heeft medische en psychologische hulp nodig. Ze werkt mee aan het onderzoek en ontkent ten stelligste dat ze haar baby met geweld gedood heeft. Van kindermoord is geen sprake.”