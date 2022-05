DNA en vingerafdrukken brengen Brussels trio voor rechter na overval op tabakswinkel in Menen

“Het is bijna drie jaar geleden maar nog altijd moet ik wenen als ik aan die dag terugdenk of de beelden terugzie.” Uitbater van tabakswinkel Euro Swat Ali Khan (38) heeft de gewapende overval waar hij op 9 augustus 2019 het slachtoffer van werd duidelijk nog niet verteerd. De drie verdachten uit de Brusselse regio stonden nu terecht voor de rechtbank in Kortrijk. Ze riskeren elk 2 jaar cel.

Die bewuste dag opende Ali om 5.45 uur ’s morgens zijn tabakswinkel op de Barakken in de Moeskroenstraat in Menen, vlakbij de Franse grens. Plots sprongen vier gemaskerde mannen uit een witte bestelwagen en grepen Ali in de deuropening vast, bedreigden hem met een wapen op het hoofd, bonden hem vast en gaven hem wat slagen. Daarna doorzochten ze de winkel en vulden ze een schoudertas met sigaretten.

Op de uitkijk

Toen één van de vier daders plots telefoon kreeg, zetten ze het op een lopen. “Wellicht stond een vijfde verdachte op de uitkijk en sloeg hij alarm omdat er een getuige opdook”, aldus de openbare aanklager op het proces. De daders kropen snel onder het rolluik en liepen weg in de richting van de Franse grens, net voor de politie arriveerde.

De witte bestelwagen bleef achter, net als een rugzak met het gebruikte wapen en wat attributen die ze tijdens de overval gebruikten. Heel wat materiaal dus om DNA-onderzoek of onderzoek naar vingerafdrukken op uit voeren. Dat leidde naar Hicham El Y. (34) en twee anderen uit de Brusselse regio. De achtergelaten bestelwagen was eigendom van de zus van El Y.

Slechte herinnering

“Natuurlijk zijn er DNA en vingerafdrukken van mij in die bestelwagen gevonden”, verdedigde hij zich. “Ik reed er regelmatig mee maar met de overval heb ik niets te maken. Ik zat al 7 maanden onschuldig in voorhechtenis.”

Een onbekende voor het gerecht is El Y. nochtans allerminst. Op zijn strafregister prijken al 21 veroordelingen. “Ik hoop dat dit binnenkort alleen maar een slechte herinnering is”, besloot hij. “Al besef ik dat mijn uitleg wat raar klinkt. De gevorderde straf vind ik zelf niet eens overdreven.” De twee andere verdachten lieten verstek gaan.

Schrik

Ali zakte niet naar het gerechtsgebouw af om het proces bij te wonen of eventueel schadevergoeding te vragen. “Ik word er liefst niet al te vaak meer aan herinnerd”, vertelt hij.

“Ik zag mijn leven voorbij flitsen. Nog altijd heb ik schrik. Voor mezelf, voor mijn familie, vrouw, kinderen,… Dat waren wel echte criminelen hoor. Ik zou niet graag hebben dat ze nog ooit terugkeren. Ik kliste hier in 6 jaar wel af en toe eens een winkeldief maar zoiets maakte ik gelukkig maar één keer mee. Ik begrijp nog altijd niet hoe daders uit de Brusselse regio hier bij mij zijn terecht gekomen om een overval te plegen.”

Op 13 juni beslist de rechter of het verdachte trio schuldig wordt bevonden en welke straf ze zullen krijgen. (LSi)