“Dit voelt vies aan”: cybercriminelen blijven Iepers restaurant viseren

Voor de tweede keer in bijna twee jaar wordt het Ieperse restaurant De Steenen Haene geconfronteerd met cybercriminelen die hun klanten proberen op te lichten. “We voelen ons machteloos.”

Februari 2022. Een bijna identiek maar vals Facebook-profiel van De Steenen Haene werft volop ‘vrienden’ en misbruikt een echte actie van het Iepers restaurant om klanten geld af te troggelen. Uitbaters Hilde Notebaert en Wouter Beuselinck keken lijdzaam toe hoe de oplichter meer dan 2.000 vrienden sprokkelde.

Kwaad

“De daders zijn nooit gevat en na veel moeite konden we dat vals profiel laten verwijderen van Facebook”, vertelt het koppel. “Maar nu worden we weer geconfronteerd met een vals profiel dat onze foto’s gebruikt. Het vals profiel reageert op klanten die meedoen met de nieuwe winactie op de Facebookpagina van De Steenen Haene. We zijn kwaad: het vals profiel feliciteert de klanten omdat ze zogezegd de actie gewonnen hebben en vraagt om te klikken op een link. Alsjeblieft, doe dat niet!”

Er werd snel ingegrepen. “Mijn telefoon ontplofte: in een kwartier kreeg ik tientallen berichten van klanten, die de berichten met de links niet vertrouwden. We hebben gelukkig nog geen weet van mensen die geld kwijt zijn”, aldus Hilde. “Die cybercriminelen blijven zó vindingrijk. Net als de vorige keer nam ik contact op met de lokale computer crime unit van politiezone Arro Ieper. ‘Waarom wij weer’, vroeg ik.”

Wachtwoord

Hilde kreeg enkele redenen. “De pagina is met bijna 11.000 volgers vrij populair en post regelmatig berichten. Waaronder ook winacties, een mogelijke trigger voor cybercriminelen. We hebben een tijdlang geen acties meer gedaan tot nu, en het is meteen weer prijs. We voelen ons machteloos, al worden we wel goed ondersteund en begeleid door de specialisten van de politie. Op hun advies hadden we eerder al ons wachtwoord vervangen door een heel moeilijk en lang exemplaar. Ik vloek er elke dag op.”

De politie geeft nog enkele tips. “Rapporteer valse profielen”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Communiceer zelf duidelijk op voorhand hoe klanten kunnen deelnemen aan acties en waarvoor ze moeten opletten.”

Waarschuwing

Hilde stuurde meteen bij. “Alleen mensen die onze Facebookpagina langer dan 24 uur volgen, konden nog opmerkingen plaatsen op de post met de actie. Daarnaast kon men ook nog deelnemen door een mail te sturen. Met een nieuwe Facebookpost hebben we onze volgers gewaarschuwd dat ze niet mogen klikken op een dubieuze link via een spamprofiel. Dat men weer foto’s van ons gebruikt om mensen op te lichten, blijft vies aanvoelen.” (TP)