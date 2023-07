Discussie in pittazaak in Menen ontspoort: wilde achtervolging, botsing en schermutseling op straat

Drie mensen zijn zondagavond verwikkeld geraakt in een discussie in een pitazaak in Menen. Een van de betrokkenen bij de discussie is maandagochtend teruggekeerd naar de zaak en heeft daar de ruit ingegooid.

De eigenaar van de pittazaak is samen met een vriend in de wagen gesprongen en achtervolgde de dader. De twee wagens reden meermaals tegen elkaar. Uiteindelijk kwamen beide wagens tot stilstand op Heule Plaats ter hoogte van Borsalino. Daar is het rond 11.45 uur tot een schermutseling gekomen met een handgemeen en er werd hierbij ook een mes getrokken.

Dankzij omstaanders en aanwezige politie werd de situatie snel opgelost. De drie betrokkenen zijn intussen ingerekend door de politie en worden verhoord. Er raakte niemand gewond. De zaak wordt overgeheveld naar het parket.