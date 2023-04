Dirk De fauw na onrust in gemeenteraad: “Criminaliteit in Brugge is licht gedaald”

Stefaan Sintobin (VB) en Nele Caus (N-VA) kaartten maandagavond tijdens de Brugse gemeenteraad een aantal vechtpartijen en incidenten met jongeren aan. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is de criminaliteit in Brugge lichtjes gedaald.

Stefaan Sintobin (VB) vindt dat de aard van de incidenten in Brugge steeds erger wordt: “Een tijdje geleden was er een mesincident, waarbij een jonge student bedreigd werd met een mes. Een echt steekwapen. Er is nood aan systematische politiecontroles om het bezit van wapens en drugs bij jongeren een halt toe te roepen. In het Minnewaterpark loop je tegenwoordig in een walm van cannabis rond en in de buurt van het station dwalen steeds meer daklozen rond. Zij hebben de leegstaande Tuf Tuf al gekraakt.”

Onveilig?

Volgens Nele Caus (N-VA) stijgt het onveiligheidsgevoel bij de Bruggelingen én de bezoekers van Brugge:”Er is nood aan meer blauw op straat, meer controles in de stationsbuurt.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) reageerde dat de bedreiging met een mes geleid heeft tot een gerechtelijk onderzoek: “Het is in handen van het parket. Ik kan daar niks over kwijt. Maar zowel de dader als het slachtoffer zijn minderjarig en wonen niet in Brugge.”

Gefilmd

“Het aantal misdrijven in Brugge is licht gedaald. Maar incidenten worden tegenwoordig gefilmd met smartphones en zo snel verspreid. Dat geeft een fout beeld. De drugdelicten zijn vermeerderd, omdat de politie er meer aandacht voor heeft. Voorlopig zijn er geen problemen meer met jongerenbendes aan het station, er zijn wel veel daklozen. Maar de politie kan enkel optreden als ze strafbare feiten plegen of zich bezondigen aan openbare dronkenschap. De politie patrouilleert extra in de stationsbuurt, gezien de federale spoorwegpolitie onderbemand is.”

“Met het onveiligheidsgevoel van de Bruggelingen valt het mee: slechts 5 procent van de Bruggelingen voelt zich onveilig. De reden? Wegens de verkeersonveiligheid!”, aldus Dirk De fauw.