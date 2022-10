Diksmuidse leerkracht geschorst in college Buggenhout omdat hij naaktfoto naar leerling stuurde

Een Diksmuidse biologieleerkracht van het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout is deze week met onmiddellijke ingang geschorst. Een leerling uit de derde graad had gemeld dat hij een naaktfoto van de onderwijzer ontvangen had. “We onderzoeken of er meerdere slachtoffers gevallen zijn”, klinkt het bij de politiezone Buggenhout–Lebbeke.

De 45-jarige leerkracht biologie geeft al zo’n 15 jaar les in het Sint-Vincentiuscollege in Buggenhout. Een leerling uit de derde graad meldde recent dat de Diksmuideling een ‘dickpick’, een foto met het geslachtsdeel, gestuurd had via de sociale media-app Snapchat.

De school besliste daarop om D.V. met onmiddellijke ingang te schorsen. Een officiële klacht kwam er bij de politie nog niet binnen, maar die kreeg in de loop van deze week wel zelf over de zaak te horen. Daarop besliste de recherche van de lokale politie van de zone Buggenhout-Lebbeke om op eigen beweging een onderzoek te starten.

“We gaan onderzoeken of er ook fysieke handelingen zijn gesteld of dat het bij het doorsturen van foto’s is gebleven”, klinkt het bij de politiezone Buggenhout-Lebbeke. “Afhankelijk daarvan zal beslist worden of het onderzoek overgeheveld wordt naar West-Vlaanderen. Het parket van West-Vlaanderen is in ieder geval al op de hoogte gebracht. We onderzoeken of er hier ook sprake is van meer dan één slachtoffer”, klinkt het.