Diksmuideling stampt vriendin in onderbuik drie maanden na bevalling: vier maanden cel gevraagd

Een 23-jarige man uit Diksmuide riskeert een celstraf met uitstel in de rechtbank van Veurne wegens partnergeweld. Na een banale discussie gaf hij zijn vriendin op straat een stamp in de maag. “En dat terwijl ze drie maanden eerder bevallen was met een keizersnede”, sprak de procureur.

De feiten speelden zich op 2 augustus vorig jaar af op straat in Diksmuide. De 23-jarige S.D. maakte er met zijn vriendin en zijn pasgeboren kind een wandeling op straat toen ze plots in een hevige, maar banale discussie verzeilden.

“De discussie ging over zelfvertrouwen”, sprak de procureur. “S.D. werd daar blijkbaar zo boos over dat hij zijn vriendin een stamp in de onderbuik gaf. Erg laakbaar, temeer zijn vriendin drie maanden eerder was bevallen met een keizersnede. Tijdens hun discussie was het koppel zelfs zo onoplettend dat ze niet zagen dat hun kinderwagen wegrolde en in de goot om kantelde, gelukkig zonder erg voor hun kind. Een getuige heeft alles gezien. Ik vraag vier maanden cel met uitstel onder voorwaarden, zoals een begeleiding.”

Daar maakt S.D. nu al werk van. “Hij schaamt zich enorm en laat zichzelf en zijn gezin begeleiden nu”, sprak zijn advocaat. “Het gezin is nog altijd samen en het gaat goed. S.D. werkt ook aan zijn middelenmisbruik en heeft nu zicht op werk eind deze maand. We vragen de opschorting.”

De jongeman verklaarde ook aan de rechter voorlopig nog niet te denken aan een tweede kind. Vonnis op 24 mei. (JH)