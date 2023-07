Zwakbegaafde twintiger riskeert vier jaar cel voor tientallen inbraken in voertuigen in Oostende

Een 28-jarige Oostendenaar kijkt aan tegen vier jaar effectieve celstraf voor tientallen auto-inbraken. Telkens sloeg Hassan J. een ruit in met een noodhamertje. “Soms meerdere keren per nacht”, aldus de procureur.

Eind oktober vorig jaar werd Oostende geteisterd door een plaag van auto-inbraken. Telkens werd een van de achterruitjes ingeslagen. Dankzij camerabeelden kreeg het gerecht Hassan J. begin december in het vizier. Tijdens een huiszoeking in de woning van zijn moeder troffen de speurders op zijn kamer – naast een kleine hoeveelheid drugs – tal van gestolen spullen aan, zoals een boormachine, laptops en een rijbewijs.

37 inbraken in drie maanden

Hassan J. bekende dat hij gebruik maakte van een noodhamertje om de ruiten stuk te slaan. “Hij sloeg soms meermaals per nacht toe”, verduidelijkte de procureur. “Zijn buit wou hij online verkopen.”

Op minder dan drie maanden tijd pleegde de twintiger liefst 37 inbraken, twintig pogingen en negen gewone diefstallen. J. werd in het verleden al twee keer tot twee jaar cel veroordeeld, onder meer voor geweld in het psychiatrisch centrum in Beernem. “Maar hij blijft feiten plegen”, besloot de procureur.

Mentale beperking

De verdediging drong aan op een voorwaardelijke straf. “Tijdens het vorige dossier werd duidelijk dat mijn cliënt kampt met een lichte mentale beperking en zwakbegaafd is”, pleitte meester Nicolas Segaert-Vanden Bussche. “Intussen is hij clean maar een behandeling voor zijn drugsprobleem is nog steeds noodzakelijk”. De rechtbank doet uitspraak op 13 juli. (AFr)