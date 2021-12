Zoveelste inbraak in Atlas Atheneum in Gistel

Er is opnieuw ingebroken in het Atlas Atheneum in de Callaertswalledreef in Gistel, de tweede keer in minder dan een jaar tijd. “Ze zijn behoorlijk driest te werk gegaan. Heel wat binnendeuren zijn geforceerd en stuk”, zucht directeur Davy De Decker. De inbraken van afgelopen jaren vallen niet meer op één hand te tellen.

De inbraak gebeurde in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 december. Om binnen te geraken, werd een raam geforceerd.

Erg kleine buit

“De inbrekers doorzochten het hele gebouw en maakten tal van binnendeuren stuk. Uiteindelijk is er een briefje van 20 euro, dat in de persoonlijke schuif van een medewerker lag, gestolen. De buit is dus erg klein, maar uiteraard is het een naar gevoel dat men hier alweer binnen is geweest”, vertelt de directeur.

De lessen op maandagmorgen kwamen nooit in het gedrang. “Dankzij de leerlingen van de afdeling houtbewerking en een medewerker van de scholengroep zijn de meeste deuren intussen hersteld”, gaat de directeur verder.

De afgelopen jaren werden het Atlas Atheneum al meermaals getroffen door inbraken. De laatste dateert van midden maart 2021. De buit bleef telkens behoorlijk beperkt, de schade was echter altijd aanzienlijk. “Ik zou niet weten waarom men onze school blijft viseren. Iedereen weet toch dat dat er niets te rapen valt in een schoolgebouw? Alle betalingen gebeuren hier tegenwoordig ook elektronisch”, aldus Davy De Decker.

Uit wraak?

“Of was het uit wraak? Er zijn wel eens drastische beslissingen genomen in de afgelopen maanden, waarbij ik leerlingen van school heb moeten sturen. Maar of dat een reden is om in te breken….?”, vraagt directeur De Decker zich af. De politie is alvast bezig met een onderzoek en stuurde ook het labo om sporen te detecteren.