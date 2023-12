“Zijruit ingeslagen en vertrokken, ongelooflijk”: dieven aan de haal met Peugeot van Ruben

Zaterdagnacht vond een autodiefstal plaats in de Kortewagenstraat in Beitem, bij Roeselare. Ruben Depoortere merkte ’s ochtends dat zijn Peugeot verdwenen was. “Ik hoor dat er afgelopen nacht ook een verdacht voertuig in de buurt opgemerkt werd”, zegt hij.

Ruben Depoortere zag zijn goed humeur waarmee hij ’s ochtends opstond meteen verdwijnen. “Ik ontdekte dat mijn auto weg was”, vertelt hij. “Buiten vond ik stukken glas op het voetpad, het werd snel duidelijk dat het om een inbraak en diefstal ging.” Ruben contacteerde meteen de politie en zijn verzekeraar.

Volgens camerabeelden van een buurman gebeurde het rond 4.30 uur. “Een verdacht voertuig passeert meerdere keren door de straat. Plots stapt er een persoon uit die de zijruit aan de passagierskant inslaat. Niet veel later vertrok hij met mijn auto. Ongelooflijk. Ik heb geen idee hoe ze het doen.”

Oproep naar getuigen

Ruben, die in Beitem gekend is van Ramen en Deuren Depoortere, doet een oproep naar getuigen. “Blijkbaar zou er in de nacht van vrijdag op zaterdag ook een poging tot inbraak geweest zijn bij andere inwoners van de Kortewagenstraat. En ik hoorde dat er in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een verdacht voertuig in de buurt opgemerkt werd.”

De gestolen wagen is een witte Peugeot 5008 GT met nummerplaat 2-BJM-196. Wie meer informatie heeft of het voertuig opmerkte, kan de politiezone RIHO contacteren.