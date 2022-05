Zeven wagens op Zeeparking slachtoffer van diefstal

Woensdagochtend, rond 6 uur, krijgt de politie van Oostende melding van een diefstal uit een voertuig aan de Zeeparking op de Leopold-II laan.

Een man en zijn collega komen bij hun voertuig aan en merken op dat het zijraampje van hun wagen is open gebroken. Alles in de wagen is overhoop gehaald. Ook bij de wagen van de collega is dat het geval.

De politie van Oostende komt ter plaatse en stelt onmiddellijk vast dat er bij meerdere voertuigen een opengebroken zijraampje is. In totaal gaat het om 7 voertuigen. Voor alle zekerheid wordt er nog nazicht gedaan in de nabijgelegen straten. Dat levert geen bijkomende beschadigde voertuigen op.

De schade aan de 7 voertuigen wordt opgemaakt en de eigenaars van de wagens trachten we te bereiken. De eigenaars die ter plaatse komen, leggen meteen een verklaring af. De anderen worden gevraagd om op het commissariaat aangifte te komen doen.

De nodige processen-verbaal worden opgemaakt en de zaak gaat in verder onderzoek.