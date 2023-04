Zestiger loopt tiende veroordeling op voor tafelschuimerij en riskeert alweer zes maanden cel voor onbetaald etentje in Brugge

Onverbeterlijk tafelschuimer Jozef M. (65) uit Mechelen heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen. Het is al de tiende keer dat hij voor dergelijke feiten veroordeeld werd. De man, die niet kwam opdagen voor zijn proces, riskeert bovendien nóg eens zes maanden cel voor een onbetaald etentje in Brugge.

Op 6 juli vorig ging Jozef M. een glas drinken in café Ypra Inn in Ieper. De rekening van 42,80 euro liet hij evenwel onbetaald achter. Op 12 februari dit jaar nuttigde de zestiger voor 56 euro wijn en bouillabaisse in Hotel du Bassin in Oostende, maar ook daar bleek hij niet in staat de rekening te betalen. Daags nadien sloeg hij toe in café ’t Hoekske in Stalhille. De rekening van 65,40 euro bleef wederom onbetaald.

Jozef M. was lang niet aan zijn proefstuk toe. “Dit is een jubileum”, sneerde procureur Jochen van Aalst tijdens de pleidooien halfweg maart. “Het is al de tiende keer dat de beklaagde zich moet verantwoorden voor flessentrekkerij. Helaas is hij hier niet aanwezig.” M. gebruikte telkens dezelfde smoes. “Hij had een bankkaart bij maar die bleek niet te werken. Dat kan al eens voorvallen, maar tien keer is van het goede teveel. De beklaagde wist heel goed dat hij niet zou kunnen betalen”, aldus Van Aalst

M. gaat al sinds 1987 op restaurant zonder te betalen. De man zou met een zwaar drankprobleem kampen en liet eerder al verstaan dat een gedwongen opname voor hem de beste oplossing zou zijn. Eerdere hulpverlening bracht immers geen soelaas. De man liep in totaal al 25 correctionele veroordelingen op, hoofdzakelijk dus voor tafelschuimerij.

Vandaag bleek dat hij daags na de feiten in Stalhille ook nog eens toesloeg in restaurant Odette op het Simon Stevinplein in Brugge. Daar vulde hij zijn buik voor 75,58 euro maar opnieuw bleek zijn bankkaart niet te werken. Procureur Van Aalst vroeg daarom nog eens zes maanden cel, de maximumstraf voor tafelschuimerij. M. stuurde wederom zijn kat naar de rechtbank.

De uitspraak volgt op 2 juni. (AFr)