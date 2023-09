Zes Walen riskeren tot een jaar cel voor bromfietsdiefstallen in Bredene

Zes Waalse mannen moeten zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor twee bromfietsdiefstallen in Bredene. Eén beklaagde neemt alle schuld op zich, de vijf anderen ontkennen hun aandeel met klem.

In de nacht van 25 op 26 september 2021 zag een getuige hoe een bromfiets in een witte bestelwagen geladen werd op het Frans Halsplein in Bredene. Dankzij camera’s met nummerplaatherkenning kon de politie de wagen 42 minuten na de melding al onderscheppen in Wevelgem. In de laadruimte staken vier brommers, waarvan er twee eerder die nacht gestolen werden in Bredene. De zes inzittenden werden opgepakt.

P.R. (28) uit Jurbeke nam meteen alle schuld op zich. “Hij ging door een slechte periode”, pleitte meester Ellen Eneman. “In februari kreeg hij van de rechter in Bergen twee jaar effectief. Hopelijk kan dat volstaan als bestraffing.” De vijf anderen wassen de handen in onschuld. “Ze waren die nacht samen op vermaakuitstap”, aldus hun advocaten. “Ze dachten dat die bromfietsen gekocht waren.”

Vier beklaagden houden vol dat ze die nacht niet eens in Bredene maar in Middelkerke waren geweest. Waarom hun gsm’s dan onder de mast in Bredene werden gecapteerd? “Omdat we onze gsm’s in de bestelwagen hadden laten liggen”, klonk het.

Procureur Frank Demeester merkte op dat het onmogelijk is om op 42 minuten tijd van Middelkerke naar Wevelgem te rijden. Hij wees ook op het uitgebreide strafregister van meerdere beklaagden. Een 25-jarige man uit Frameries kreeg zelfs al eens zeven jaar cel voor poging tot doodslag. De procureur vroeg voor vier beklaagden tien maanden cel. Voor de twee anderen, onder wie P.R., vroeg hij een jaar cel. De uitspraak volgt op 15 november. (AFr)