Zes maanden cel voor poetsvrouw die spaarpotten kinderen plunderde in De Haan en Blankenberge

Een jonge Poolse vrouw heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor diefstallen bij vier gezinnen waar ze als poetsvrouw aan de slag was.

In de loop van mei 2022 ging J.S. (22) met 370 euro aan de haal uit de spaarpotten van de 9-jarige dochter en 6-jarige zoon van een gezin uit Blankenberge. Bij een ander gezin uit Blankenberge maakte ze tussen juni en september 2022 liefst 1.536 spaarcenten buit van de 17- en 22-jarige dochters. In dezelfde periode haalde S. 70 euro uit de spaarpot van een 14-jarige jongen uit De Haan. In augustus 2020 stal ze ook nog 150 euro uit de portefeuille van een Blankenbergse vrouw.

Meerdere klachten

J.S. werkte in opdracht van een uitzendkantoor waar meerdere klachten wegens diefstal binnenliepen. De jonge vrouw ging huilend tot bekentenissen over en zei dat ze diefstallen pleegde om haar drugsverslaving te financieren.

Haar toenmalige vriend betaalde intussen 1.500 euro terug aan het zwaarst getroffen gezin. S. liet zich opnemen in de psychiatrie, maar vermoedelijk keerde ze intussen terug naar Polen.

De beklaagde kwam niet opdagen voor haar proces. De rechtbank hield wel rekening met haar blanco strafblad. (AFr)