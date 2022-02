Zes maanden cel voor ‘landloper’ na reeks winkeldiefstallen bij Colruyt

Een 29-jarige man uit Antwerpen is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden en een boete van 400 euro voor een reeks winkeldiefstallen in vestigingen van warenhuis Colruyt in Izegem, Roeselare en Kuurne. Ook in Tielt ging hij er met decoratie-elementen van een automatenshop vandoor.

Negen diefstallen in één maand

Geen adres en geen geld, dus trok Chesney F. in maart 2021 maar op dievenpad. Hij viseerde daarbij verschillende vestigingen van warenhuis Colruyt. Meestal ging hij er met sterkedrank vandoor, maar ook een JBL-microfoon verdween. Maar liefst negen keer in één maand tijd sloeg hij toe. Op 5 april stal hij nog enkele decoratieve elementen van een automatenshop in Tielt. Daarna liep hij tegen de lamp en vloog de cel in. Daar bleef hij tot het einde van het jaar.

F. was geen onbekende voor het gerecht, want hij liep al tal van veroordelingen voor drugs en geweld op. “Hij was een landloper”, aldus zijn advocaat. “Nu probeert hij zijn leven op de rails te krijgen in Antwerpen.” (LSI)