Zes maanden cel en boete voor duo na nachtelijke diefstal afgedankt witgoed op bedrijfsterrein in Roeselare

Ze werden ’s nachts op een bedrijfssite in Roeselare op heterdaad betrapt bij het opladen van witgoed, maar een duo uit Geraardsbergen vroeg voor de rechtbank toch de vrijspraak.

“We pikten het witgoed niet, maar zetten het net af”, aldus hun verdediging. De rechter geloofde er niets van en veroordeelde hen elk tot een effectieve celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro.

Op 28 november 2022 konden geboren Armeniërs Albert H. (36) en Nver K. (59) uit Geraardsbergen ’s nachts op het terrein van BT Logistics in Roeselare betrapt worden. In een bestelwagen hadden ze al 12 afgedankte wasmachines en koelkasten ingeladen, enkele andere stonden nog klaar om ingeladen te worden. “Fout”, aldus de advocaat van H. “Hij herstelt kapotte toestellen, maar diegene die het echt niet meer doen zet hij net af aan het Recupeldepot. Dat was hij samen met een vriend van zijn vader aan het doen.” Bij hun arrestatie nam de politie ook de bestelwagen in beslag. Zowel H. als K. liepen eerder al veroordelingen voor diefstallen op. (LSi)