Zes bedrijven in Ruiselede slachtoffer van inbraak tijdens pinksterweekend: inbrekers er telkens van door met som geld

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er maar liefst in zes bedrijven langs de Industriestraat in Ruiselede ingebroken. Bij twee andere bedrijven geraakten ze dan weer niet binnen. De dader of daders gingen er telkens vandoor met een som geld. De politie is momenteel nog volop bezig met het onderzoek.

Zaterdagochtend kreeg de politiezone Regio Tielt verschillende meldingen van inbraken bij bedrijven gelegen in de Industriestraat in Ruiselede. “Acht bedrijven werden het slachtoffer van een inbraak. Bij zes gaat het om een effectieve inbraak, bij twee anderen geraakten de dader of daders niet binnen”, bevestigt commissaris Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt.

De inbreker of inbrekers gingen er telkens van door met een som geld. Machines of ander bedrijfsmateriaal bleef onaangeroerd. Het labo ging kort na de vaststellingen ter plaatse voor het sporenonderzoek. De politie werkt inmiddels verder op de zaak en onderzoekt de camerabeelden die beschikbaar zijn.