Zaakvoerder van A Table gaat dief achterna

Woensdagmiddag sloeg een dief tot twee keer toe in de Voorstadstraat. Tijdens zijn tweede poging werd hij opgemerkt door de zaakvoerder en werd hij op straat achtervolgd. Na een kleine schermutseling kon de man alsnog ontkomen. De politie onderzoekt de zaak.

Een vingervlugge actie die resulteerde in een achtervolging op blote voeten. De ondernemers en passanten van de Komense Voorstadstraat waren woensdagmiddag getuige van hallucinante taferelen.

“Vorige week kwam hier een man binnen, een dertiger, om postkaarten van Brussel te verkopen”, verklaarde Justine Forrez (32) na de feiten. Ze werkt in de kruidenierszaak À Table, de tweede zaak die werd geviseerd. “Woensdag, rond het middaguur, kwam hij hier opnieuw binnen en vroeg hij of hij een quiche kon kopen. Ik vertrouwde de zaak helemaal niet en bleef op mijn hoede. Hij betaalde en vroeg of ik het kon opwarmen, iets wat we enkel in onze keuken konden doen. Ik moest de man dan ook alleen in de winkel laten en dit voelde helemaal niet goed. Toen ik mijn collega wilde vragen of ze hem in de gaten kon houden, hoorde ik plots hoe het spaarvarken van onze toonbank lawaai maakte. Die man was gewoon het geld daaruit aan het stelen en we betrapten hem op heterdaad. Er ontstond meteen een woordenwisseling waar hij er zelfs mee dreigde me neer te schieten. Toen ik de zaakvoerder erbij wilde halen en de politie wilde bellen, zette de man het op het lopen. Hij spurtte de winkel uit en liep richting Frankrijk.”

Achtervolging

Jean-Yves Callens (52), de zaakvoerder in kwestie, was echter niet van plan de zaak zomaar te laten gaan. “Het geld in dat spaarvarken is van onze medewerkers en niemand moet dat proberen te pikken”, vertelt hij. “Ik was in de keuken bezig toen ik het hoorde en ging hem meteen achterna. Het moet een vreemd beeld zijn geweest want ik liep midden de straat op blote voeten. In de keuken draag ik speciale schoenen maar die zijn niet gemaakt om te gaan sprinten, dus ik liet ze achter. Enkele jongeren merkten de chaos op en vroegen of ze konden helpen. Ze liepen mee en zo konden we die kerel kort voor de grens tegenhouden. Een andere handelaar zag het allemaal gebeuren en dacht dat het om een schermutseling ging tussen jongeren en trok iedereen uit elkaar. Van dat moment kon die gast dan ook gebruik maken om met de noorderzon te verdwijnen.”

De politie kwam ter plaatse en al snel werd duidelijk dat de kerel nog andere slachtoffers had gemaakt. “Voor hij onze zaak binnen kwam had hij in een schoonheidssalon hier wat verder toegeslagen”, pikt Jean-Yves in. “Daar ging hij aan de haal met de volledige inhoud van de kassa. Het zijn van die situaties waarvan je denkt dat ze je nooit zullen overkomen maar het was hier een bittere realiteit. De politie ging ondertussen al langs bij alle handelaren om hen te waarschuwen en te vragen ze meteen te bellen moest hij zijn gezicht nog laten zien. Hij staat op verschillende camerabeelden en is dus eenvoudig te identificeren. In onze zaak gaan we alvast ook extra camera’s installeren want diefstal tolereren we hier niet.”