Winkelier betrapt op vijf minuten tijd twee dieven in zaak: man al vier keer betrapt met droge worsten

Een winkelier uit Nieuwpoort betrapte vrijdagmiddag op vijf minuten tijd twee winkeldieven in zijn zaak. Het gaat onder andere om een 32-jarige man die al viermaal droge worsten stal.

De uitbater betrapte om 17.50 uur in zijn zaak op de Kaai in Nieuwpoort de eerste dader. Een 32-jarige man uit Nieuwpoort was zijn zaak binnengestapt waarna de uitbater hem herkende van camerabeelden van eerdere diefstallen. De man had namelijk al drie keer eerder droge worsten gestolen. Hij hield de dertiger staande en in zijn rugzak werden opnieuw droge worsten aangetroffen die gestolen waren. De verpakking werd in de winkel teruggevonden. De man betaalde het nadeel waarna de uitbater de politie belde. Nog voor hun komst betrapte de uitbater vijf minuten later alweer een winkeldief. Deze keer ging het om een 41-jarige man uit Roeselare die enkele voedingswaren gestolen had. De politie was intussen ter plaatse en de man verklaarde geen geld te hebben. Daarop werd een pv opgesteld en nam de uitbater de gestolen producten terug. (JH)