In de Colruyt in de Zeelaan in Koksijde werden woensdag in de late middag twee dieven betrapt.

De winkeldetective betrapte rond 17.40 uur twee mannen uit respectievelijk Sint-Gillis en Roemenië op een diefstal van goederen ter waarde van 13,67 euro. De politie werd erbij gehaald om een pv op te stellen. De dieven gingen uiteindelijk akkoord om de gestolen goederen te vergoeden. (JH)