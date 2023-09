Winkeldief probeert kassa Brugse Colruyt te passeren met drank en cosmeticaproducten in jas en broek

Een 31-jarige Roemeen riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar celstraf met uitstel voor winkeldiefstal.

Op 25 januari plaatste N.M. een pak Ice Tea in zijn winkelkar in de Colruyt in Brugge. Vervolgens verborg hij enkele cosmeticaproducten en flessen alcohol achter het pak frisdrank en trok naar een plek waar geen camera’s hingen. Een winkeldetective hield de Roemeen evenwel in de gaten en zag hij de flessen alcohol en cosmeticaproducten in zijn jas en broek verstopte.

N.M. probeerde vervolgens de kassa te passeren, maar de winkeldetective hield hem staande. Tijdens zijn proces gaf de man de feiten toe en drukte hij zijn spijt uit. Het openbaar ministerie eist een jaar celstraf met uitstel, voor N.M. die momenteel in de gevangenis zit voor andere diefstallen. De uitspraak volgt op 19 oktober. (AFr)