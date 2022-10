Winkeldief agressief nadat hij betrapt werd, grote geldsom in huis gestolen

Bij politiezone Westkust liepen tussen dinsdagavond en woensdagavond drie meldingen binnen van diefstallen. In twee gevallen betrof het een winkeldiefstal. Een 51-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek die op een diefstal van Bluetooth-oortjes betrapt werd in de Colruyt van Nieuwpoort gedroeg zich daarna agressief tegen de winkeldetective.

Een eerste aangifte kwam binnen vanuit de Moeresteenweg in De Panne. Daar ging een dief dinsdagavond tussen 18 uur en 20.30 uur een woning binnen terwijl de bewoner even weg was. De achterdeur was echter niet op slot waardoor de dief het huis kon betreden en kon doorzoeken. Hij ging aan de haal met een aantal zaken en een aanzienlijke geldsom.

In de Zeelaan in Koksijde werd woensdagmiddag om 15.15 uur een winkeldief betrapt. Een 64-jarige man uit Koksijde betaalde eerst een aantal zaken aan de kassa. Hij passeerde daarna de kassa zonder de tabakswaren die verstopt zaten in zijn jaszak te betalen De man werd betrapt door een winkeldetective en betaalde alsnog de gestolen tabakswaren.

Agressie

In de Colruyt in de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort werd om 18.15 ook een winkeldief betrapt. Een 51-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek betaalde eveneens eerst een aantal zaken aan de kassa. Hij probeer echter ook enkele wijnflessen en een doosje Bluetooth oortjes te stelen maar werd door een winkeldetective betrapt.

Daarna poogde hij de detective met een fles te slaan maar die slaagde erin om de fles uit zijn handen te slaan. De man verliet het warenhuis en werd door de politie op aanwijzen van een medewerker van het warenhuis wat verderop gevat. De man betaalde alsnog het nadeel en kreeg een pv mee.

(JH)