Winch voor motorboot gestolen uit voertuig in Sint-Joris

De politie Westkust kreeg zaterdag aangifte van een diefstal waarbij een man uit Keerbergen bestolen werd.

De man had tussen vrijdagavond 18 uur en zaterdagochtend 10 uur zijn Dodge Ram geparkeerd in de Brugsesteenweg in Sint-Joris bij Nieuwpoort. Daarna keerde hij terug. Hij merkte op dat er iets uit de wagen gestolen werd zonder dat daarbij schade werd aangericht. Uiteindelijk bleek het om een nieuwe winch te gaan voor een motorboot die door de dief werd meegenomen. De politie Westkust onderzoekt de zaak. (JH)