Wie stal schilderij uit Sint-Janskerk?

Koster Raf Godderis kwam een tweetal weken geleden voor een onaangename verrassing te staan in de Sint-Janskerk. Een schilderij bleek immers spoorloos verdwenen.

“Het gaat om een schilderij die de 14de statie uit de kruisweg voorstelt”, legt Raf uit. “Het bewuste schilderij toont hoe Jezus in het graf wordt gelegd. Het werk is het laatste uit een reeks van in totaal 14 schilderijen die de volledige kruisweg van Christus uitbeeldt. Ik heb er geen idee van waarom net dat schilderij meegenomen werd. De 14 schilderijen zijn het werk van Lucie Mergaert, een plaatselijke kunstenares die al overleden is. Acht jaar geleden bevond het zich op de kerkzolder omdat het wat uit de mode was geraakt. Ik vond de 14 schilderijen terug en liet ze ophangen in de dagkapel, waar de eucharistievieringen tijdens de week plaatsvinden. Het verdwenen werk heeft niet echt veel waarde. Aanvankelijk dacht ik dat er iemand een grap uitgehaald had. Het gebeurt soms wel dat er iemand iets wegneemt en het verstopt in de kerk. Zo vond ik na wat zoeken ooit een grote kaars terug in een biechtstoel. Het schilderij is en blijft evenwel spoorloos. Dat het werk overdag meegenomen werd is het enige wat zeker is. ‘s Nachts is de kerk immers dicht. Misschien heeft een alerte burger wel iets opgemerkt? Als er iemand overdag over straat loopt met een schilderij, dan valt dat wellicht toch op. We hebben geen klacht ingediend bij de politie, al is de wijkagent wel op de hoogte gebracht. Ik roep de dader of daders graag op om het schilderij terug te brengen. Ze moeten het zelfs niet ophangen, maar het gewoon terug zetten in de kerk zodat onze kruisweg opnieuw volledig is. Dat kan in volledige anonimiteit gebeuren.” (BCH)