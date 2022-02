Wie heeft gouden tip? Motor van Belgisch vicekampioen motorcross gestolen: “Ik loof 2.500 euro uit”

“Wie de gouden tip kan geven om mij naar mijn motor te leiden, krijgt een beloning van 2.500 euro.” Dieven hebben tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag de motor gestolen van Belgisch vicekampioen motorcross van 2021, Rutger Biersman (26).

Rutger Biersman is in alle staten. Drie weken voor de voorrondes van de Belgische kampioenschappen motorcross zouden beginnen, werd de motor waarmee hij zou strijden om de titel gestolen. “We waren vrijdag op weg naar Frankrijk om er te trainen”, vertelt Biersman.

Twee keer mee gereden

“Door de storm besloten we om te overnachten ter hoogte van de grens met Frankrijk, in de regio rond Lille. We logeerden daar in een bed & breakfast. Mijn bestelwagen met daarin de motor stond geparkeerd op de parking. Dat heeft blijkbaar dieven aangetrokken, want de volgende morgen bleek de motor uit mijn bestelwagen verdwenen. Mijn bestelwagen lieten ze gelukkig staan.”

Rutger Biersman. © gf

Het gaat om een crossmotor van het merk Husqvarna met een waarde van 16.000 euro. “Ik had de motor nog maar enkele weken”, zucht Rutger.

“Als ik er twee keer mee gereden heb, dan zal dat al veel zijn. De dieven wisten perfect waarmee ze bezig waren, want ze hebben de voorruit van de bestelwagen ingeslagen, zo de handrem gelost en de bestelwagen van de parking afgeduwd. We hebben niets gehoord. Ook niet het breken van het glas, maar een voorruit kan je redelijk geruisloos breken. Ze wisten perfect hoe ze de situatie moesten aanpakken.”

2.500 euro beloning

Volgens Rutger gaan dieven meestal ter hoogte van de grens te werk om dan hun gestolen goederen te verkopen in het binnenland. “Ik hoop dat ik de motor nog terug zal zien, maar ik vrees er een beetje voor. Maandag heb ik het chassisnummer – dat heb ik opgevraagd bij de dealer – en dan geef ik dat overal door.”

“We houden ook de marktplaatsen in de gaten, zowel in België als in Frankrijk. Mijn bericht werd op Instagram al ruim tweeduizend keer gedeeld en op facebook ruim duizend keer. Ik hoop dat mijn motor ergens wordt opgemerkt. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze eerst alle plastic vervangen, maar ik haal die er zo uit. De persoon die me de gouden tip levert om de motor terug te vinden krijgt van mij 2.500 euro”, aldus Rutger.

Crowdfunding

Vrienden van Rutger startten ondertussen een crowdfunding op om Rutger te helpen om een nieuwe motor aan te schaffen om zo op tijd klaar te zijn voor de start van de competitie. “