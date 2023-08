Whiskydief na vier jaar opgepakt… nadat hij blikje zwerfvuil uit raam gooide

Een 32-jarige dief die nog zes maanden cel moest uitzitten voor verschillende diefstallen van dure whiskyflessen werd twee weken geleden op een wel erg lullige manier betrapt. De man zag hoe zij zich schuldig maakte aan zwerfvuil door een blikje uit zijn raam te gooien… en stopte hem prompt in de cel.

Op 6 augustus zag de politie in Moeskroen hoe een man vanuit een rijdende auto een blikje naar buiten gooide. Ze zetten de wagen aan de kant en spraken de man aan. Het bleek om de 32-jarige H.S. te gaan uit Croix in Frankrijk. De man stond geseind omdat hij nog een celstraf van zes maanden had openstaan. Die straf kreeg hij op 14 juni 2019 in de rechtbank van Veurne voor het plegen van verschillende diefstallen van dure flessen whisky in winkels in de regio. Hij was niet komen opdagen voor zijn proces. De politie arresteerde H.S. prompt en bracht hem naar de cel. Daar tekende hij verzet aan. “Hij had geen benul van de celstraf die nog openstond”, sprak zijn advocaat. “Hij zat toen in een heel moeilijke periode, kampte met een vorm van schizofrenie maar heeft daar intussen de juiste behandeling voor. We vragen om hem nu een werkstraf op te leggen.” Vonnis op 22 augustus. (JH)