Wesly op zoek naar dief van miniatuurmotor aan graf van zijn verongelukte broer Kenzy: “Beloning voor wie ons gouden tip geeft”

Dieven hebben in Oostende een motortje gestolen van het graf van Kenzy Vyvey. De jongeman kwam vorige zomer om het leven in Middelkerke bij een zwaar verkeersongeval met zijn motor. Zijn broer Wesly looft nu een beloning uit aan wie hem naar de dief kan leiden. “Ik hoop dat de dader tot inkeer komt en beseft hoeveel verdriet dit ons doet”, zegt Wesly Vyvey.

Tijdens de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 juli 2022 gebeurde wat niemand ooit had durven denken. Kenzy Vyvey, een 23-jarige jongen in de fleur van zijn leven, verloor de controle over het stuur van zijn motor in Slijpe, bij Middelkerke. Hij kwam bij het zware ongeval om het leven. Zijn familie, een bekende familie uit Oostende, was kapot van verdriet en is dat nog steeds. Ze doen er alles aan om het graf van hun broer, zoon en vader – Kenzy’s vriendin was op het moment van zijn overlijden zwanger van een zoontje – op te fleuren.

Kenzy was een van de jongste kinderen van het gezin. Hij had maar liefst zes broers en vier zussen. “Zijn graf opfleuren is zo wat het enige wat we nog voor hem kunnen doen”, vertelt zijn broer Wesly. “Onze broer was iemand met een hart van goud. Hij zou voor ons hetzelfde doen, moest hij de kans nog hebben. Hij stond bekend als een behulpzame jonge gast. Maar motoren waren, naast zijn vriendin, zijn grote liefde. Die passie was op jonge leeftijd al aanwezig. Hij kende er alles van. Die passie bleef ook groeien. Alleen werd die passie hem uiteindelijk fataal.”

Miniatuurmotor

Op het graf van Kenzy hadden Wesly en zijn zus een kleine motor laten plaatsen in afwachting van een groter stuk die momenteel nog gemaakt wordt. “Mijn zus had het motortje gekocht en daar zijn naam op laten graveren”, vervolgt Wesly. “Voor ons heeft dat een grote emotionele waarde, dat is iets tussen ons en Kenzy. Die motor stond onderaan het graf.”

Dieven vonden er echter niet beter op dan die motor van het graf van Kenzy te stelen. “Het moet tijdens een van de voorbije dagen gebeurd zijn”, weet Wesly. “Ik kan er niet bij dat mensen zoiets willen doen. Dat maakt me echt boos en verdrietig tegelijk. Het is trouwens niet het eerste dat gestolen wordt. Ook bloemen en zelfs iets van zijn zoontje werden al van zijn graf gestolen. Uitspreken over wat ik van mensen die zoiets doen denk, doe ik misschien beter niet.”

Beloning

Wesly en zijn familie hopen dat de dader tot inkeer komt en het motortje gewoon terugplaatst waar hij of zij het heeft gestolen. “We gaan sowieso klacht indienen bij de politie en hopen dat er iets aan gedaan wordt. We zijn lang niet de enige die voorwerpen gestolen zagen worden van het graf van een dierbare. Ik loof alvast een beloning uit aan diegene die de gouden tip heeft die ons naar die motor kunnen leiden. Het mag dan wel een klein object zijn, voor ons heeft die heel veel waarde”, besluit Wesly.

“We begrijpen dat dergelijke diefstal zeer ingrijpend is voor de nabestaanden”, reageert schepen Hina Bhatti (Open VLD), bevoegd voor de begraafplaatsen. We raden mensen die slachtoffer geworden zijn van eender welke diefstal aan om zeker altijd aangifte te doen bij de politie. Medewerkers op de begraafplaatsen, de politie en de gemeenschapswachten houden er altijd een oogje in het zeil. We vragen ook om zaken die financieel waardevol zijn niet achter te laten.”

Wie een tip heeft, kan terecht bij de lokale politie van Oostende of op het nummer 059 44 58 27.