Werkstraf voor zorgkundige die met spullen aan de haal ging in Brugs ziekenhuis waar hij werkte

Een 34-jarige Bruggeling heeft van de rechter 60 uur werkstraf gekregen voor loondiefstal. Het Openbaar Ministerie had acht maanden cel gevorderd, al dan niet met uitstel.

Op het moment van de feiten was een aannemer werken aan het uitvoeren op de campus SFX van het AZ Sint-Jan in Brugge. Op 6 juli 2024 deed hij aangifte van diefstal van enkele spullen uit een technische ruimte. Op camerabeelden was te zien hoe zorgkundige R.V. de nacht ervoor meermaals naar de technische ruimte ging en weer buiten kwam met onder andere een grote rol lood en een nietjesmachine.

De verdediging vroeg tevergeefs de vrijspraak voor diefstal van verdwenen spullen die niet op de beelden te zien waren. “Het is niet omdat ze niet meer te vinden zijn, dat mijn cliënt ze gestolen heeft”, pleitte meester Arend Pelgrims. “Na een motorongeval belandde hij in een moeilijke financiële situatie.”

Na de feiten werd R.V. door het ziekenhuis ontslagen. “Ik wou de buit gebruiken om mijn eigen woning op te knappen”, stelde de beklaagde op zijn proces. Als hij zijn werkstraf niet correct uitvoert, wacht hem zes maanden effectieve celstraf. (AFr)