Werkstraf voor man die twee bootjes op de Ijzer stal, vrijspraak voor diefstal buitenboordmotor

Een 23-jarige man uit Veurne die nu in Brugge woont moet een werkstraf van 100 uren vervullen na de diefstal van twee bootjes vorig jaar op de Ijzer in Diksmuide. De reden? “Ik werd gestoord tijdens het vissen”, sprak K.T. Een vriendengroep van zes, die hun zes meter lange boot ‘Shark’ gehavend terug kreeg, krijgt een schadevergoeding van 400 euro.

Op de IJzer tussen Diksmuide en Lo-Reninge, en het afgeleide Ieperleekanaal in Merkem, was er vorig jaar tussen maart en juni een plaag van diefstallen van bootjes en buitenboordmotoren. In totaal een zestal boten en twee motoren werden er uit het water gehaald. Voor twee gestolen boten werd K.T. nu veroordeeld als de schuldige. Die vaartuigen werd teruggevonden in de loods van twee dertigers uit Houthulst, die het in bewaring hielden voor K.T.

Het onderzoek leidde naar K.T. omdat hij een boot te koop had aangeboden op internet en daarbij domweg foto’s had gepost waarop zijn eigen takelwagen te zien was die de boot uit de Ijzer haalde. Waarom hij dat deed? “Ze waren veel te luid bezig op die boot en stoorden me tijdens het vissen”, verklaarde KT. De man belandde in de cel maar het onderzoek kon hem niet linken aan de andere verdwenen boten. Ook voor de diefstal van de buitenboordmotor van stad Diksmuide, die aan het overzetponton in de Rapestraat hing, werd hij vrijgesproken. Hij kreeg nu een werkstraf van 100 uren voor de diefstal van de Shark en een groene roeiboot.

Shark volledig gehavend

Twee van de zes vrienden, een groep uit Adinkerke, Dendermonde en Nederland, stelden zich burgerlijke partij en krijgen nu elk 200 euro schadevergoeding. Ze kregen hun Shark volledig gehavend terug toen de boot plots terug in de Ijzer lag. Ze ramen de herstelkosten zelfs op 1.500 euro maar aangezien ze zelf slechts 480 euro voor de boot hadden betaald kon dat bedrag niet toegekend worden. Of ze de boot nu nog zullen herstellen is onduidelijk. (JH)